KKTC'de 'Bin Çocuk, Bin Fenerbahçe Forması' Kampanyası
1 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Fenerbahçeliler Derneği'nin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde başlattığı 'Bin çocuk, bin forma' kampanyası kapsamında yoksul ailelerin çocuklarına forma dağıtıldı.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Fenerbahçeliler Derneği'nin Başbakanlık
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde başlattığı 'Bin çocuk, bin forma' kampanyası kapsamında yoksul ailelerin çocuklarına forma dağıtıldı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nin ağustos ayında başlattığı kampanyanın çalışmaları sonuç verdi. Ailesi yardıma muhtaç 7 ile 14 yaş arasındaki bin kadar çocuğa Fenerbahçe forması hediye edildi.
Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erçin Çoban, kampanyaya destek olanlara teşekkür ederken, kampanyanın, derneğin Kurucu Başkanı Ercan İbrahimoğlu'nun oğlu Can İbrahimoğlu'nun anısına yapıldığını söyledi.
- Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 Kaynak: DHA
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