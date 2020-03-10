Son Dakika › Güncel › KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi. - Son Dakika
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
6 saat önce
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:40 Kaynak: AA
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
Son Dakika Erkek arkadaşıyla kavga eden şahsa tekme atıp taşla saldıran kadın kameraya yansıdı Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Kadın kıyafeti giyen hırsızlar 2 milyon 200 bin liralık soygun yaptı Antalya'da boş kağıda imza attırılarak dolandırılan kadın, icralık olan evini satmak zorunda kaldı