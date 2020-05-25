- KKTC'de bir genç daha denizde kayboldu - Son Dakika

- KKTC'de bir genç daha denizde kayboldu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde denize girdikten sonra kaybolan, 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli genci arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Özel Harekata bağlı personeller Türk Barış Kuvvetlerine ait helikopter ile olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan dün Alagadi-3 mevkiinde denize giren 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir, dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Binbir'den arama çalışmaları sonucu acı haber geldi. 22 yaşındaki Binbir'in cansız bedenine ulaşıldı.