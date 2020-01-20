Kktc'de bir ilk; fıfa'ya üye bir ülkenin takımı kamp için ülkeye geldi - Son Dakika
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Kktc'de bir ilk; fıfa'ya üye bir ülkenin takımı kamp için ülkeye geldi

6 saat önce

KKTC'de bir ilk; FIFA'ya üye bir ülkenin takımı kamp için ülkeye geldiSefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor.

KKTC'de bir ilk; FIFA'ya üye bir ülkenin takımı kamp için ülkeye geldi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor.

Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kampa girdi. FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımı olarak KKTC'ye gelen ilk ekip olan Valerenga, yeni sezon hazırlıklarına Girne'deki bir otelin tesislerinde başladı.

Valeranga'nın kamp yaptığı Acapulco Sports Park'ın yetkilisi Fikret Yeterli, "Daha önce okul takımlarını ülkemize getirebiliyorduk ama ilk kez önemli bir takım kamp için ülkemizi seçti. Bu büyük bir olay" dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Otelin diğer yetkilileri de "UEFA ve FIFA'ya kayıtlı bir ligden bir takımın Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapması önemli. Bunun daha da artması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMP BİR HAFTA SÜRECEK

Ada'ya Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan 26 kişilik Valeranga kafilesinin hazırlık kampının bir hafta süreceği, programda herhangi bir hazırlık maçının yer almadığı belirtildi.

Kktc'de bir ilk; fıfa'ya üye bir ülkenin takımı kamp için ülkeye geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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