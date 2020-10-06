KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü - Son Dakika

KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü

KKTC'de hükümet ortağı Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı almasıyla hükümet düştü. Partisinin kararını duyuran Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin yaptığı açıklamada, "Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir.Hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" dedi.

KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu.

HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, "Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar'dır" dedi. Senin, "Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.

"YENİ HÜKÜMET KURULANA KADAR SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDECEĞİZ"

Toplumun gözü önünde cereyan eden son hadiseler karşısında sessiz ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını ifade eden Genel Başkan Senin, "HP Parti Meclisi, hükümetten çekilme kararı aldı. Yeni hükümete kuruluna kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz" diye konuştu.

"TATAR, MARAŞ'IN AÇILMASI KARARINI HÜKÜMET ORTAĞINA BİLDİRMEMİŞTİR"

"Maraş konusunda uluslararası hukuka ayrı hareket etmeden, seçim sonrasına planlı bir şekilde görüş bildirmiştik" diyen Senin, "HP'nin bugün yapılan açılımı destekleyen bir tutumu vardır. Bizim tutumuz 2015 yılından beri bellidir. Mevcut durum seçime müdahale olarak düşünülebilir ancak devlet bütünlüğünün bozulması bizim için önemlidir" dedi.

Yenal Senin KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a tepki göstererek, "Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" ifadelerini kullandı.

KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü

Ersin Tatar, Hükümet, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:34

Son Dakika Dünya KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü         
23:19
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor Ermenistan, Karabağ'daki sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeleriyle saldırıyor         
21:53
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor         
21:00
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor         
19:48
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 23:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de bir parti koalisyondan çekilme kararı aldı, hükümet düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei