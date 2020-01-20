KKTC'de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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KKTC'de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti

26 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.

KKTC'de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.


Girne kentine gezmeye gelen Veysel Can (51), akşam saat 19.00 sıralarında kaldığı otele gitmek için Ecevit Caddesi'nde karşıya geçerken Mahir Salman S. (42) idaresindeki RF 453 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - GİRNE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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