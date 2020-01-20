KKTC'de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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KKTC'de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti
26 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.
Girne kentine gezmeye gelen Veysel Can (51), akşam saat 19.00 sıralarında kaldığı otele gitmek için Ecevit Caddesi'nde karşıya geçerken Mahir Salman S. (42) idaresindeki RF 453 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - GİRNE
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