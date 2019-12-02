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KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi

6 saat önce

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı.

KKTC'de Burger King, Rum ambargosunu deldi, System.String[]

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı.

Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu. KKTC'de Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti. KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Burger King, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:31 Kaynak: DHA
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ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi
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