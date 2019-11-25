Son Dakika Haberleri: KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması
Son Dakika Güncel KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kıbrıs'ta görev yapan öğretmenler, zeybek oynayarak günü kutladı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı kutlamada, zeybek süprizi yaşandı.

KKTC'de görev yapan öğretmenler, Büyükelçilik rezidansının içerisinde, davetlilerin huzurunda zeybek oynadı.

Büyük beğeni alan öğretmenlerin oyunu sonrasında, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğretmenlerin zeybek oynaması

-Öğretmenlerin zeybek oynamasını izleyenler


Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:01 Kaynak: DHA
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