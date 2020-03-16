KKTC'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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KKTC'de cadde ve sokaklar boş kaldı

6 saat önce

KKTC'de korona virüsüne karşı alınan önlemlerin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

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KKTC'de korona virüsüne karşı alınan önlemlerin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Tedbiri elden kaçırırsak çok hızlı sürede istemediğimiz noktalara geliriz" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vakasının 6'ya yükselmesinin ardından hükümet, Bakanlar Kurulu kararıyla salgına karşı yeni önlemler aldı. Hükümet yetkilileri, halka zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrısı yaparken, 1 Nisan'a kadar okullarda eğitime ara verilmesi ve özel sektör ile kamu çalışanlarının da izne çıkmasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesinde ise alınan tedbirlere rağmen yoğunluğun devam ettiği gözlemlendi.


"Tedbiri elden kaçırırsak çok hızlı sürede istemediğimiz noktalara geliriz"


KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, alınan tedbirlerin iyi ve programlı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, "İnsanlarımız büyük oranda sorumluluklarını yerine getiriyor, istisnai durumlar olsa dahi. Tabii inşallah önümüzdeki bu süreç de devam eder. Çünkü etraftaki ülkelere göre kendimizi iyi durumda görüyoruz ama eğer tedbiri elden kaçırırsak inanın çok hızlı sürede istemediğimiz noktalara geliriz" dedi.


Bakan Sucuoğlu, "Dolayısıyla sıkı denetim, sıkı disiplin devletin ve yürütmedeki ayrı ayrı bakanlıkların ortaya koyduğu çerçevede vatandaşlarımızın davranması, hareket etmesi gerekiyor. Ben hep şunu söyledim. 'Ben gencim, güçlüyüm bana bir şey olmaz' demeyin. Siz bu virüsü alırsınız ve evdeki annenize, evdeki babanıza, evdeki anneannenize, evdeki dedenize veya evdeki kronik bir hastalığı olan yakınınıza bulaştırırsınız" ifadelerini kullandı.


Halka uyarılarda bulunan Bakan Sucuoğlu, "Belki size bir şey olmaz ama en çok sevdikleriniz maalesef bu virüsle baş edemez ve sonuçta üzücü bir sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla ben kendimizden ziyade en yakınlarımızı ve çevremizi de düşünmek zorunda olduğumuzu görüyorum ve sorumluluğumuzu bu şekilde taşımamız gerekir" diye konuştu.


Sokaklarda ve toplu yerlerde bulunmanın sadece sıkıntı getireceğini ifade eden Sucuoğlu, "Sadece bu hastalığın yayılması olanaklarını ortaya koyar, ondan dolayı şimdiye kadar iyi gidiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz KKTC'de yaşayan Türk halkı olarak bu salgınları, dünyada baş gösteren ve ciddi ölümlere sebep olan bu salgını bir şekilde yeneriz ve bu sıkıntıları da ortadan kaldırırız" şeklinde konuştu. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
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