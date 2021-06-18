KKTC'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının istifa muamması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman'ın aldığı ani bir kararla istifasını sunmaya hazırlandığı iddia edildi. İstifa mektubu ile Başbakanlığa gelerek Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir saatlik görüşme gerçekleştiren Bakan Çağman, açıklama yapmadan ayrıldı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman'ın İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'na ilişkin değişiklik tasarısına sıcak bakmadığı ve buna rağmen tasarının hayata geçirilmeye çalışılmasından rahatsız olduğu gerekçesiyle istifa etme kararı aldığı iddia edildi. Bakan Çağman'ın Başbakanlığa gelerek istifasını Başbakan Hamza Ersan Saner'e sunduğu kaydedildi. Başbakanlığa girişinde istifa iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Çağman, "Başbakan ile görüşmem var, görüşme sonrasında açıklama yapacağım" ifadelerine rağmen Başbakanlık binasından ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

"Rutin görüşme"

KKTC Başbakan Danışmanı Durali Güçlüsoy, Başbakan Ersan Saner ile Çalışma Bakanı Çağman'ın "rutin" görüşme gerçekleştirdiği yönünde basına bilgi verdi.

Başbakan Saner ise, Başbakanlıktan ayrılırken Koral Çağman'ın istifasını sunmadığını söyleyerek, detaylı açıklama yapmaktan kaçındı. - LEFKOŞA