- KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
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- KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulunduLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çarşı iznine çıktıktan sonra haber alınamayan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
- KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde çarşı iznine çıktıktan sonra haber alınamayan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.
12 Ağustos'ta çarşı iznine çıkan er Mustafa Alamur'un cesedi Gazimağusa İsmet İnönü
Bulvarı üzerinde bulunan ve inşası yarım bırakılmış bir binanın içerisinde bulundu. Polis
olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cesedin kimliğinin KKTC'de vatani görevini yaptığı öğrenilen Alamur'a ait olduğunu doğruladı. Alamur'un ölüm sebebine dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken naaşının otopsi sonrası memleketi Çorum
'a gönderileceği belirtildi.
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