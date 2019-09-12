KKTC'de cephanelikte yangın
1 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, " Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmaması sevindirici." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:40
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