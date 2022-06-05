DİPKARPAZ - KKTC'de çevre gönüllüleri, Karpaz'daki Ronnas sahilini temizledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çevre gönüllüleri, Karpaz bölgesinde bulunan ve ülkenin en önemli yeşil kaplumbağa üreme alanlarından biri olan Ronnas sahilini temizledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Genç Gönüllüler tarafından düzenlenen etkinliğe, çoğunluğu öğrenci çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

İlk olarak Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Türkozan'dan, Taşkent Doğa Parkı ile Kıbrıs Deniz Araştırmaları Merkezinin, KKTC Çevre Koruma Dairesi adına yürüttüğü deniz kaplumbağalarının araştırılması ve korunmasına ilişkin proje hakkında bilgi alan çevreciler, daha sonra plajda çevre temizliği yaptı.

Çevre gönüllüleri alandaki çöpleri topladı ve ardından sahilde anı fotoğrafları da çektirdi.

Türkozan, yürütülen proje hakkında AA muhabirine bilgi vererek, yabancı gönüllüler ile Türkiye ve KKTC'den öğrencilerin projeye katıldığını, bu yıl yaptıkları ilanın ardından 50 ülkeden gönüllünün bu projeye başvurduğunu anlattı.

Türkozan, "Hep birlikte buradaki deniz kaplumbağası kumsallarını koruma altına alıyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini gözlemlemek için bazı yuvalara sıcaklık ölçerler yerleştirdik. Teknolojiyi kullanarak, kumsalların dijital yükseklik haritalarını oluşturuyoruz, iklim değişikliği sonucunda meydana gelen deniz seviyesi yükselmesiyle kumsallarımızda ne kadar kıyısal alanın kaybolacağını hesap etmeye çalışıyoruz." dedi.

Yurt dışından gönüllülerin de burada bulunmasının değerli olduğunu belirten Türkozan, katılımcıların ülkelerine mutlu dönmelerinin Türkiye ve KKTC açısından önemli olduğunu kaydetti.

"Kaplumbağalara Ronnas sahilini çok daha temiz bırakmak istiyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da yeşil kaplumbağaların üreme alanlarının bolca bulunduğu Ronnas sahilinde yürütülen projelerle ilgili çevre gönüllülerinin bilgilendirildiğini söyledi.

Tekçam, "Bu yaz, kaplumbağalara Ronnas plajını çok daha temiz ve güzel bırakmak istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan çevreciler daha sonra Karpaz bölgesini gezdi.