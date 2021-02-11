Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı - Son Dakika

Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı

11.02.2021 22:15
Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cezaevinden firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev Girne'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Satlaev'in Rusya'da da dosyasının kabarık olduğu belirtildi. 4 kadına tecavüz eden Satlaev'in, 7 kadına ise tecavüze teşebbüs suçundan hapse atıldığı öğrenildi.

KKTC'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Lefkoşa'da Merkezi Cezaevi'nden 8 Şubat gecesi firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlı'ğına bağlı Polis Özel Harekat birimleri geniş çaplı operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyon sonucu seri tecavüzcü Satlaev, Girne'deki bir adreste yakalandı.

BOŞ BİR DAİREDE SAKLANDI

Firari seri tecavüzcü Alexander Satlaev'nin, Girne'deki Doğanköy Aydın Tepe Sokaktaki boş bir dairede saklandığı sırada yakalandığı öğrenildi. Rus uyruklu Alexander Satlaev'in Ağustos 2020'de geldiği KKTC'nin Girne kentinde, bir kadına güç kullanarak, hırsızlı ve cinsel taciz suçuyla hapse mahkum olduğu kaydedildi.

Seri tecavüzcü eski polis nefes kesen operasyonla yakalandı

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Seri tecavüzcü daha sonra Satlaev'in Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nde 4 yıllık hapse mahkum olduğu ve 8 Şubat'ta cezaevinden firar ettiği ifade edildi.

Seri tecavüzcü eski polis nefes kesen operasyonla yakalandı

RUSYA'DA SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, yakalanan firari Satlaev'in Rusya'da da suç dosyasının kabarık olduğu ifade edildi. Satlaev'in, Rusya'da 4 kadına tecavüz ettiği, 7 kadına ise tecavüze teşebbüs suçundan hapse atıldığı ve 5 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldığı kaydedildi. Rusya'daki Chemal Bölge Mahkemesinin eski başkanının oğlu Alexander Satlaev, 2012 yılında Altay Ekonomi ve Hukuk Akademisi'nden mezun olmasının ardından, Altay Cumhuriyeti Rusya Araştırma Komitesi'nin (ICR) bölümünün kıdemli müfettişliğine atandı. Seri tecavüzcünün, aynı yılın Aralık ayında Valentina isimli kadına cinsel tacizde bulunarak ilk suçunu işlediği öğrenildi.

Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı

Kıbrıs, Rusya, Polis, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı - Son Dakika Dünya


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