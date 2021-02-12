Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı - Son Dakika

Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı

12.02.2021 18:57
Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cezaevinden firar eden seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev Girne'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa Polis Özel Harekat birimleri cezaevi firarisi seri tecavüzcü Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev'i yakalamak için geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında seri tecavüzcü, Girne'de boş bir dairede saklandığı sırada yakalandı.

Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Satlaev'in Ağustos 2020'de Girne kentinde, bir kadına güç kullanarak, çatısındaki paraları çalmakla hırsızlık ve cinsel taciz suçuyla hapse mahkum olduğu kaydedildi. Seri tecavüzcünün daha sonra Lefkoşa'daki Merkezi Cezaevi'nde 4 yıllık hapse mahkum olduğu ve 8 Şubat'ta cezaevinden firar ettiği ifade edildi.

RUSYA'DA 4 KADINA TECAVÜZ ETTİ

Firari Satlaev'in, Rusya'da 4 kadına tecavüz ettiği, 7 kadına ise tecavüze teşebbüs suçundan hapse atıldığı ve 5 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldığı öğrenildi. Rusya'daki Chemal Bölge Mahkemesinin eski başkanının oğlu Alexander Satlaev, 2012 yılında Altay Ekonomi ve Hukuk Akademisi'nden mezun olmasının ardından, Altay Cumhuriyeti Rusya Araştırma Komitesi'nin (ICR) bölümünün kıdemli müfettişliğine atandı. Seri tecavüzcünün, aynı yılın Aralık ayında Valentina isimli kadına cinsel tacizde bulunarak ilk suçunu işlediği kaydedildi.

Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı

GİRNE'DE DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZA TECAVÜZ ETMİŞ

Rusya'da 4 kadına tecavüz eden Alexander Satlaev'in Girne'de 17 yaşındaki bir genç kıza da cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olay 2019 yılının Ağustos ayında meydana geldi. Alexander Satlaev, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında bir apartmana giren 17 yaşındaki genç kıza arkadan yaklaşıp, bayılttı. Satlaev, daha sonra baygın haldeki genç kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız apartman sakinleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O dönem başlatılan soruşturmada genç kızın üzerinden sperm örnekleri alındı. Bu olaydan sonra Alexander Satlaev, 2019 yılı Ekim ayında soygun suçundan yakalandı.

TECAVÜZÜ KADINLARI BAYILTIRAK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan soruşturmada Rusya'da kadınları bayıltıp, tecavüz eden Alexander Satlaev'in 17 yaşındaki genç kıza karşı işlenen cinsel saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği düşünüldü. Bunun üzerine Alexander Satlaev'den sperm örnekleri alındı. Türkiye'ye gönderilen sperm örneklerinin 3 ay önce polisin eline ulaştığı öğrenildi. Sperm örneklerinin Alexander Satlaev'e ait olduğu tespit edildi. Alexander Satlaev hakkında yürütülen davaya soygun suçunun yanı sıra tecavüz suçlaması da eklendi.

Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı

Türkiye, Kıbrıs, Polis, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cezaevi firarisi Rus uyruklu seri tecavüzcü saklandığı boş dairede yakalandı - Son Dakika


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