Son Dakika Haberleri: KKTC'de Çiftçiler Hükümeti Protesto Etti

KKTC'de Çiftçiler Hükümeti Protesto Etti

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çiftçiler hükümeti protesto etti.

KKTC'de Çiftçiler Hükümeti Protesto Etti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çiftçiler hükümeti protesto etti.

Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyesi çiftçiler, KKTC Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığının taleplerini yerine getirmemesi üzerine, traktör ve iş makinalarıyla bakanlığın önünde toplanmak istedi ancak polis buna izin vermedi.

Bunun üzerine araçlarıyla Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nın girişine giden çiftçiler, bir süreliğine havalimanına giriş ve çıkışları kapattı.

Polisin olaya müdahale etmesinin ardından havalimanına girişler normale döndü.

Çiftçiler eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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