- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi - Son Dakika

- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi

05.03.2021 21:48

- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararlarının genişletildiği ve KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının ise 15 Mart'a...

- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararlarının genişletildiği ve KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının ise 15 Mart'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta alınan korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının kademeli olarak gevşetilme kararı ile ülke genelinde bazı işletmeler uzun bir aranın ardından tekrardan açılmıştı. Son alınan kararın ardından toplanan KKTC Bakanlar Kurulu ise, ülke genelindeki kısıtlamaların gevşetilmesi ve sokağa çıkma yasaklarının değerlendirilmesi hususunda bir araya geldi. KKTC Başbakanı Ersan Saner düzenlenen Kurul Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararlar hakkında yaptığı açıklamada, kademeli açılımlara devam edileceğini ve KKTC gelinde restoranlar, pastaneler ve kafeteryalar gibi işletmelerde yalnızca dış mekanlarındaki oturma alanlarının kullanılması şartıyla 10 Mart tarihinde açılmasına karar verildiğini ifade etti. Ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının ise uzatıldığına dikkat çeken Sener, 8 Mart Pazartesi gece saat 21: 00'dan, 12 Mart Cuma günü sabah 05: 00'a kadar sokağa çıkma yasağının devam edeceğini belirtti. Ülke genelinde 13 Mart Cumartesi sabah 05: 00'dan, 15 Mart Pazartesi sabah 05: 00'a kadar da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Başbakan Saner, 13 Mart cumartesi günü marketler ve zorunlu ihtiyaçlar dışında işletmelerin kapalı olacağını bildirdi. Saner, 14 Mart Pazar günü ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte, eczaneler ve fırınlar dışında her yerin kapalı olacağı aktarıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, KKTC'de restoranların dış mekanlarının 10 Mart'ta ve özel eğitim merkezlerinin ise 8 Mart'ta açılacağı kaydedilirken, her iki sektör temsilcilerinin bu sürece kadar PCR testlerini yaptırmaları istendi. Kısmi sokağa çıkma yasağının pazartesi ile cuma günleri arasında, gece saat 21: 00'dan sabah saat 05: 00'a kadar devam edeceğini ifade eden Kurul, 13 Mart Cumartesi günü sabah 05: 00'dan, 15 Mart Pazartesi sabah 05: 00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirdi. Ülke genelinde 13 Mart Cumartesi günü vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri işletmelerin açık olacağını, fakat diğer işletmelerin ise kapalı olacağını ifade eden Kurul, pazar günü ise fırın ve eczane dışındaki işletmelerin kapalı olacağını belirtti.

- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi
- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi
- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi
- KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi

Koronavirüs, Pazartesi, Kabine, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım         
18:04
Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı         
17:16
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı         
16:54
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı         
11:27
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:29:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - KKTC'de Covid-19 açılma kararları genişletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei