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KKTC'de Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yarından itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Covid-19 salgını gündemiyle düzenlenen olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, alınan kararları açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:14
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