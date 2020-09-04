KKTC'de cumhurbaşkanı adayları YSK'ye başvurularını yaptı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), cumhurbaşkanı adayları 11 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) adaylık başvurularını yaptı.

Bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, başvurularını sırasıyla YSK'ye yaptı.

Bağımsız aday Akıncı, daha önce 5 Şubat'ta adaylığını duyurduğunu ancak nisanda yapılması gereken seçimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekime ertelendiğini hatırlatarak, mart ayında yapmaları gereken başvuruyu bugün yapabildiklerini kaydetti.

Akıncı, "5 yıllık hizmet dönemimi kendi içimde de değerlendirerek, kendi vicdan muhasebemi de yaparak ve halkımızın çeşitli kesimlerinden gelen mesajları da değerlendirdikten sonra bu adaylığın gerekli olduğuna inanarak başvuruyu bugün yapmış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

CTP'nin adayı Erhürman da adaylık başvurusunun herkese hayırlı olmasını diledi.

Seçimin kolay bir dönemde yapılmadığını, Kovid-19 tehdidi altında bir seçim olacağını kaydeden Erhürman, şahsı ve partisi olarak bu süreçte alınması gereken önlemlere azami olarak dikkat edeceklerine işaret etti.

UBP'nin adayı ve Başbakan Tatar, adaylık başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, önemli olanın KKTC'nin esenliği ve geleceği olduğunu kaydetti.

Tatar, "11 Ekim'de 45'inci yıldönümünü kutlayacak olan UBP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak benim için bir şeref meselesidir." dedi.

Bağımsız aday Özersay ise "Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda yıllardır devam eden var olma mücadelesini çok daha ileri bir noktaya taşımak için, haklarımızı uluslararası alanda çok daha iyi bir şekilde savunmak için, sesimizi dünyaya duyurmak için, değişen dünya düzeninde, Doğu Akdeniz bölgesinde biz de varız diyebilmek için cumhurbaşkanlığına adayım." şeklinde konuştu.

Bugün mesai saatleri içerisinde toplamda 12 adayın YSK'ye başvurması bekleniyor.