KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar güncel konuları görüştü - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, güncel konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Akıncı, Tatar'ı Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

Akıncı, Tatar'dan kamuoyunun da yakından takip ettiği güncel konulara ilişkin bilgi alırken, bu konulara ilişkin değerlendirmelerini de aktardı.

Hükümetin aldığı ve 1 Temmuz'da açılımın öngörüldüğü süreçle ilgili karara da değinen Akıncı, bu konuda sağlık kurullarının bilimsel görüşlerinin dikkate alınmasının önemini vurguladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile olağan görüşmeler çerçevesinde bir araya geldiklerini ve ülkedeki sorunları, salgının seyrini, ülkeye girişlerin ve uçuşların açılmasıyla ilgili hazırlıkları, hastane projelerini ve Toplumsal Dayanışma 2'nci Paketi'nin detaylarını görüştüklerini belirtti.

Tatar, hükümetin çalışmalarına sorumluluk bilinciyle devam ettiğini kaydederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekonomik konulara da yoğunlaştıklarını, halkın refah ve esenliğiyle KKTC'nin ekonomik olarak daha da güçlenmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

"Yaz aylarında bir rehavet oluyor"

KKTC'de 2 aydan bu yana Kovid-19 vakası görülmediğini hatırlatan Tatar, "Görüşmede yaz aylarında bir rehavet olduğunu, herkesin tedbirli davranması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Ülkede kapıların açılmasıyla birtakım beklenmedik şeyler de olabilir." diye konuştu.

Tatar, rehavete kapılmamak ve temkinli olmak gerektiğine işaret ederek, maskeli ve sosyal mesafeye uyarak büyük kalabalıklardan uzak durma anlayışının sürmesi gerektiğini söyledi.

Salgın hastanesi dahil eksikliklerin giderilmesi için hükümetin gereken duyarlılığı gösterdiğini ve bunun bütçesini de ayırdığını dile getiren Tatar, bu konuda birtakım bürokratik sıkıntıların bulunduğunu söyledi.

Tatar, sağlığa önem verdiklerini vurgulayarak, Akıncı'ya salgın hastanesinin kazandırılması, Girne ve Güzelyurt'taki hastaneler için ihaleye çıkılması konularında sürdürülen gayretleri anlattıklarını belirtti.