KKTC Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ikinci turda oyunu kullandı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı.
Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulundaki 223 numaralı sandıkta oy verdi.
Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Akıncı, seçim süreci boyunca çalışan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında görev yapan sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve emniyet güçleriyle sandık başına gidecek vatandaşlara teşekkür etti.
Akıncı ayrıca, seçim sonuçlarının topluma, Ada'ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.
- Kaynak: AA
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