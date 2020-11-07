KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Son Dakika

KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi

07.11.2020 13:33
KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Saner'i 10.30'da Cumhurbaşkanlığında kabul ederek, hükümeti kurma görevini Saner'e verdi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, bir süredir hükümet kurma noktasında birtakım çalışmalar sürdürüldüğünü belirterek, "Gelinen aşamada, KKTC Anayasası'nın 106. maddesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bakanlar kurulunu oluşturmak üzere Başbakanlık görevini Sayın Saner'e vermiş bulunuyorum. Ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Saner'e başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

En kısa sürede temasların neticelenmesi ve hükümetin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ettiklerini kaydeden Tatar, anayasa gereği hükümetin kurulması için 15 gün vakit olduğunu ancak bu sürecin daha erken sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Tatar, "Halka hizmetin devam etmesi, ekonomik anlamda sıkıntıların aşılması ve çalışmaların hızla ilerlemesi için hükümetin bir an önce oluşturulmasında büyük yarar vardır. Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir." dedi.

"Ülkenin acilen hükümete ihtiyacı vardır"

UBP Genel Başkan Vekili Saner de aldığı görev için UBP adına Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti.

En kısa zamanda hükümet kurma çalışmalarını tamamlayacaklarına inandığını belirten Saner, "Ülkenin acilen hükümete ihtiyacı vardır. Bütçenin geçmesi için çok ivedi bir şekilde hükümetin kurulması gerekmektedir. Büyük projelere imza atabilmek için bir an önce hükümeti kurup, çalışmalarımıza başlama sorumluluğunu hissettiğimi ifade ediyorum." dedi.

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Saner'in anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili desteği gerekiyor

UBP'nin bir önceki Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmiş, 23 Ekim'de de görevi devralmıştı.

KKTC'de koalisyon ortaklarından Halkın Partisi (HP), 6 Ekim'de UBP-HP hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle hükümetin bozulması konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken, UBP-HP hükümetinin Başbakanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Ersan Saner kimdir?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümeti ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alırken, 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa milletvekili seçildi.

2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP- Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Ubp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beraat kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık sinyali: Yakında konuşacağım Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne suç duyurusu
Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır         
13:31
Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır         
13:16
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti Koronavirüs testi pozitif çıkan başkan, iki günde 500 kişi tarafından aranınca isyan etti         
09:10
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 13:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei