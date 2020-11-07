KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Saner'i 10.30'da Cumhurbaşkanlığında kabul ederek, hükümeti kurma görevini Saner'e verdi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, bir süredir hükümet kurma noktasında birtakım çalışmalar sürdürüldüğünü belirterek, "Gelinen aşamada, KKTC Anayasası'nın 106. maddesinin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bakanlar kurulunu oluşturmak üzere Başbakanlık görevini Sayın Saner'e vermiş bulunuyorum. Ülkemiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Saner'e başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

En kısa sürede temasların neticelenmesi ve hükümetin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ettiklerini kaydeden Tatar, anayasa gereği hükümetin kurulması için 15 gün vakit olduğunu ancak bu sürecin daha erken sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Tatar, "Halka hizmetin devam etmesi, ekonomik anlamda sıkıntıların aşılması ve çalışmaların hızla ilerlemesi için hükümetin bir an önce oluşturulmasında büyük yarar vardır. Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir." dedi.

"Ülkenin acilen hükümete ihtiyacı vardır"

UBP Genel Başkan Vekili Saner de aldığı görev için UBP adına Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür etti.

En kısa zamanda hükümet kurma çalışmalarını tamamlayacaklarına inandığını belirten Saner, "Ülkenin acilen hükümete ihtiyacı vardır. Bütçenin geçmesi için çok ivedi bir şekilde hükümetin kurulması gerekmektedir. Büyük projelere imza atabilmek için bir an önce hükümeti kurup, çalışmalarımıza başlama sorumluluğunu hissettiğimi ifade ediyorum." dedi.

KKTC'nin 36. hükümetini kurma görevini alan Saner'in anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

Hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili desteği gerekiyor

UBP'nin bir önceki Genel Başkanı Ersin Tatar, KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilmiş, 23 Ekim'de de görevi devralmıştı.

KKTC'de koalisyon ortaklarından Halkın Partisi (HP), 6 Ekim'de UBP-HP hükümetinden çekildiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle hükümetin bozulması konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken, UBP-HP hükümetinin Başbakanı Tatar, yeni Cumhurbaşkanı seçilmişti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde, hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Ersan Saner kimdir?

Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi görevini sürdürdü.

2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümeti ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev alırken, 2013 Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa milletvekili seçildi.

2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP- Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP Gazimağusa milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.