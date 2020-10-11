KKTC'de cumhurbaşkanlığı için ikinci turda Başbakan Tatar ve Cumhurbaşkanı Akıncı yarışacak - Son Dakika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı için ikinci turda Başbakan Tatar ve Cumhurbaşkanı Akıncı yarışacak

11.10.2020 23:21
KKTC'de cumhurbaşkanlığı için ikinci turda Başbakan Tatar ve Cumhurbaşkanı Akıncı yarışacak, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçeceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçeceğini açıkladı.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, kurul merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm oyların sayıldığını, cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldığını ve en yüksek oyu alan Tatar ve ikinci sıraya yerleşen Akıncı'nın yarışa hak kazandığını kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle oy kullanma işlemleri sırasında gerekli tedbirlerin başarıyla uygulandığını belirten Şefik, seçimlere katılımın yüzde 58,21 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın aktardığı henüz resmi olmayan YSK sonuçlarına göre, geçerli oyların yüzdelik dağılımı şöyle:

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar: 32,34

Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 29,84

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman: 21,67

Bağımsız aday Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 5,74

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı: 5,36

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş: 4,20

Milliyetçi Demokrasi Partasi adayı Fuat Çiner : 0,30

Bağımsız aday Arif Salih Kırdağ: 0,25

Bağımsız aday Alpan Uz: 0,14

Bağımsız aday Mustafa Ulaş: 0,06

Bağımsız aday Ahmet Boran: 0,07

YSK verilerine göre, seçimlerde 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806'sı 738 sandıkta oy kullandı.

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Bugünkü seçim, KKTC'de en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

-Anayasa değişikliğine "hayır" sonucu çıktı

YSK Başkanı Şefik, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının da kesin olmayan sonuçlarını paylaştı.

Buna göre sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

Şefik, 283 farkla halk oylamasının "hayır"la neticelendiğini kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de cumhurbaşkanlığı için ikinci turda Başbakan Tatar ve Cumhurbaşkanı Akıncı yarışacak - Son Dakika

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