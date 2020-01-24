KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan'da yapılacak

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi, 26 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan'da yapılacak, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi, 26 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek.

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçim yasaklarının da 1 Mart'ta başlayacağı belirtildi.

4 siyasetçi, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başbakan Ersin Tatar'ı, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman'ı aday gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise partisinden (Halkın Partisi) istifa ederek bağımsız aday olduğunu açıklamıştı.

Yeniden Doğuş Partisi de Genel Başkan Erhan Arıklı'yı aday gösterdi.

Kıbrıs Türk halkı, cumhurbaşkanı seçmek üzere 1974'ten sonra 10'uncu kez sandığa gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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