KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlar açıklandı

KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıkta kullanılan oyların tümü sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre 11 adaydan hiçbiri, geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı, seçim 18 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turunda, yüzde 32.34 oy alan Başbakan Ersin Tatar ile yüzde 29.84 oy alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.

UBP'nin adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı, 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimde yarışacak. 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806'sının 738 sandıkta oy kullandığı seçime katılım oranı yüzde 58.21 oldu. Oy kullanan 115 bin 806 seçmenden 110 bin 779'unun oyları geçerli, 5 bin 27'si geçersiz sayıldı. YSK'nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.34, 35 bin 825 oy

Tufan Erhürman: %21.67 - 24 bin 8 oy

Erhan Arıklı: %5.36 - 5 bin 937 oy

Fuat Çiner: %0.30 - 327 oy

Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 282 oy

Ahmet Boran: %0.07 - 83 oy

Mustafa Ulaş: %0.06 - 69 oy

Alpan Uz: %0.14 - 156 oy

Kudret Özersay: %5.74 - 6 bin 356 oy

Mustafa Akıncı: %29.84 - 33 bin 53 oy

Serdar Denktaş: %4.20 - 4 bin 653 oy