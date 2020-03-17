KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Meclis'e yetki - Son Dakika
Son Dakika Politika KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Meclis'e yetki - Son Dakika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Meclis'e yetki

6 saat önce

KKTC'de Nisan ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için Meclis'e yetki verildi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Meclis'e yetki, System.String[]

KKTC'de Nisan ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için Meclis'e yetki verildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay süreyle erteleniyor. Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın başkanlığında ve Mecliste temsil edilen partilerin başkan ve temsilcilerinin ortak talebi üzerine korona virüsü ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündemiyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.


Seçimler 6 ay süreyle erteleniyor


Toplantıda Meclis'e cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için hukuken çalışma yapması amacıyla yetki verilmesi kararı çıktı. Korona virüsle ilgili gelişmelerden dolayı cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin ertelenmesine yönelik anayasal ve hukuki konuların ele alındığı toplantının sonunda açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisin cumhurbaşkanlığı seçiminin içinde bulunulan durumdan dolayı 6 ay ertelenmesi yönünde çalışma yapmasının kararlaştırıldığını söyledi. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı         
13:57
Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti Bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum         
11:47
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi         
10:47
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 01:11:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için Meclis'e yetki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]