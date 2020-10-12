KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"nde açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum" diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Akıncı, seçim sürecini salgın koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade ederek, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Pazar gününe kadar soğukkanlı ama daha çok çalışarak, güçlerini birleştirerek kendileriyle bu yolda yürümeye hazır çok daha fazla insan bulacaklarını söyleyen Akıncı, onlarla omuz omuza yürüyerek, hep beraber başaracaklarını vurguladı.

"19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz"

Akıncı, gelecek pazar gününden sonraki dönemde çok daha katılımcı bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayan Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz." dedi.

Akıncı, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara ve sandıklarda gözlemci görevi yürütenlere de teşekkür etti.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçeceğini duyurmuştu.

Henüz resmi olmayan ilk sonuçlara göre ilk turda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yüzde 32,34 ile ilk sırayı, bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yüzde 29,84 ile ikinci sırayı aldığı açıklandı. Tatar ve Akıncı 18 Ekim'de ikinci turda yarışacak.