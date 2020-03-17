KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor - Son Dakika
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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin koronavirüs nedeniyle 6 ay sonraya ertelenmesi konusunda karar alındı.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin koronavirüs nedeniyle 6 ay sonraya ertelenmesi konusunda karar alındı. Teklifin KKTC Meclisi'nde onaya sunulacağı belirtildi.

Seçimlerin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu başkanı olarak Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

MECLİS ACİL TOPLANIYOR

Toplantı sonrasında Meclis Başkanı Uluçay basına açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 aylık ertelenmesi için Meclis'te bir çalışma yapılacağını açıklayan Uluçay, içinde bulunulan koşulların zor olduğuna işaret etti. Meclis'in toplantıya çağrılacağını açıklayan Uluçay, sorumlu yöneticiler olarak önce sağlık dediklerini ifade etti. Uluçay, en kısa sürede seçimlerin ertelenmesi ile ilgili yasal düzenlemenin yapılacağını belirtti.


Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
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