KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'iki devletli' ile 'federal' çözüm yarışacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Nisan'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beş aday yarışacak. Seçimlerde 'iki devletli çözüm' isteyenler ile 'federal bir Kıbrıs' isteyenler yarışacak. Dün akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da adaylığını açıkladı.

Akıncı'dan önce Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı adaylıklarını açıkladı.

Seçimlerde adayların en belirgin özellikleri Kıbrıs sorunundaki çözüm vaatleri olacak. Cumhurbaşkanı Akıncı ile CTP Lideri Erhürman, Kıbrıs'ta 'federal bir Kıbrıs'ı savunurken; Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı Özersay ile YDP Lideri Arıklı, 'iki ayrı devletli çözümün' artık konuşulması gerektiği noktasında.

AKINCI: KKTC TANINMAZ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün akşam düzenlediği 'Güven ve Kararlılık Gecesi'nde adaylığını açıkladı. Kıbrıs'ta iki ayrı devletin gerçekçi olmadığını savunan Akıncı, Kıbrıs'ta federal bir çözümün seçenek olduğunu söyledi. "Görünür gelecekte KKTC'nin tanınmışlığının sağlanmasının mümkün olamayacağı açıktır" diyen Akıncı şöyle devam etti; "Mümkün olmayanın peşinde koşarak, statükoyu daha da perçinlemenin peşinde değilim. Gerçek şudur ki, ya akıl yolunda ve makul olanda buluşup federal bir ortaklıkta uzlaşacağız, ya da bölünmüşlük daha da pekişecektir, Kıbrıs Türk tarafının bağımlılık ilişkisi daha da artacak. Biz ne Güney'in azınlığı, ne de Türkiye'ye sürekli bağımlı bir alt yönetim olmak istiyoruz."

'İKİ DEVLET GERÇEKCİ DEĞİL'

CTP Lideri Erhürman ise, 'iki devletli çözümü' gerçekçi olarak görmüyor. Erhürman gerekçesini de şöyle açıklıyor, "Kıbrıslı Rumları yöneten siyasi elitler ve Anastasiadis, siyasi eşitliği kabul etmekte dahi güçlük çekerken, Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında müzakere masasına oturup KKTC'yi tanımasını, bu da yetmez, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinin KKTC'nin tanınmasına 'evet' demesini, bu da yetmez, 27 AB üyesinin de KKTC'yi tanımasını bekliyorlar. Bu, bugünkü konjonktürde mümkün olmadığına göre kapsamlı çözüme ulaşma beklentimizi on yıllar ötesine taşır ve biz de bu öngörülemez koşullarda yaşamaya devam ederiz demektir."

"DEVLETİ KİMSE YOK EDEMEZ"

Akıncı 'KKTC tanınmaz' derken, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi. Tatar, "Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var, işin esası budur. Bu devleti yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceğine göre, işin özü ne olursa olsun bu devlet ortadan kalkmayacaktır. Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok hükmündedir. Bu devleti ortadan kaldıramazsınız" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta federal çözüm dışında yeni fikirlerin konuşulması gerektiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Özersay da, "Tanısalar da tanımasalar da, beğenseler de beğenmeseler de biz bir devletiz ve varız, var olamaya da devam edeceğiz. Bizim de bu dünyada söz hakkımız vardır ve sesimizi kısmalarına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"FEDERASYONA İNANMIYORUZ"

Kudret Özersay, "Kıbrıs'ta federal çözümün artık gerçekçi bir zemini yok. Bundan sonra masada, iki devletin, illa birbirini tanımasına gerek olmadan işbirliğine gideceği modeller olacak" dedi. Kıbrıs'ta federal bir çözüme asla inanmadığını ifade eden YDP Lideri Arıklı da, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda, inanmadığı bir davayı müzakere masasında tartışmayacağını söyledi. Arıklı, "Ben ancak KKTC'nin de içinde olduğu iki devletli çözümü konuşurum" dedi.