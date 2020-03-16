- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı - Son Dakika

- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı

6 saat önce

- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı

LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüsü tehlikesi nedeniyle ertelenmesinin gündeme gelmesiyle Meclisteki siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. KKTC Başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Tatar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yaklaşan süre ve önümüzdeki haftalarda bu salgının nasıl yönetileceğini, hangi aşamada bu salgının artık bizi bırakıp gideceğini ve dolayısıyla önümüzdeki haftalarda neyin ne zaman olacağını öngöremediğimizden dolayı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin bir süre ertelenmesi noktasında burada bir görüş birliğine varıldığını da ifade etmek istiyorum" dedi.

Seçimlerin ertelenmesi konusunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda görüştüğünü dile getiren Başbakan Tatar, "Yarın 14.00'te Cumhurbaşkanlığında yine aynı şekilde toplantı yapılacaktır. Bu meselenin anayasal boyutu, hukuk boyutu, teamüller, geçmişten eğer benzer durumlar varsa nasıl bu süreçte yönetildiği noktasında genel algı, halkın beklentileri ve kanaat neyse ona göre bir değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, toplantıda halkın menfaati ve sağlığı için en iyi yolun izlenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını da kaydetti.

- KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
TFF erteleme kararını yarınki toplantıdan sonra verecek! TFF'den Fatih Terim'in eleştirilerine yanıt: Seyircisiz oynama kararı, Bilim Kurulu ve üst düzey yetkililer tarafından alındı Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı         
11:49
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 03:46:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesinde partiler anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]