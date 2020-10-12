KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: "UBP zafer elde etti" - Son Dakika

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: "UBP zafer elde etti"

12.10.2020 01:21

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda partisinin zafer elde ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda partisinin zafer elde ettiğini söyledi.

Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından UBP Lefkoşa İlçe Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bugün KKTC'de bir demokrasi sınav verildiğini vurgulayan Tatar, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Tatar, "11 adaylı bir seçimde yarıştık. Bu şekilde bir demokrasi sınavı verilmiştir. Tüm katılan adaylara bu güzel sınavı hep birlikte verdiğimiz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bize oy vermiş veya vermemiş tüm vatandaşlarımıza, seçime katıldıkları ve iradelerini sandığa yansıttıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayısıyla seçime katılımın yüzde 55 gibi az bir oranda olmasının kendilerini üzdüğünü kaydeden Tatar, böyle önemli bir yarışta daha önemli bir katılım beklediklerini söyledi.

Tatar, "Ben inanıyorum ki, ikinci turda daha fazla vatandaşımız sandığa gidecek ve iradesini sandıkta yansıtacaktır. Bu çağrıyı da tüm vatandaşlarıma iletmek istiyorum." dedi.

Başbakan Tatar, "Bu önemli yarışta yüzde 33'e yakın bir oy oranıyla UBP bir zafer elde etmiştir. Partimizin tüm teşkilatlarına, örgütlerine ve tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"18 Ekim'de gerçek zafer bizim olacaktır"

Halkın içinden biri olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren, dünyaya Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda anlatabilen ve halkın temsilcisi olarak saraya gideceğini vurguladı.

Tatar, "Şu anda yüzde 33 oy oranımız var ve birinciyiz. Herhalde bu kadar tecrübe, çalışma ve yürekli insanla, 1 hafta daha örgütlerimizi toparlayarak, yapacağımız sandık çalışmalarıyla inanıyorum ki 18 Ekim'de gerçek zafer bizlerin olacaktır." diye konuştu.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçeceğini duyurmuştu.

Henüz resmi olmayan ilk sonuçlara göre ilk turda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yüzde 32,34 ile ilk sırayı, bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yüzde 29,84 ile ikinci sırayı aldığı açıklandı. Tatar ve Akıncı 18 Ekim'de ikinci turda yarışacak.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: UBP zafer elde etti
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: UBP zafer elde etti
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: UBP zafer elde etti
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: UBP zafer elde etti

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Ubp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde tamamlayan Tatar: 'UBP zafer elde etti' - Son Dakika

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