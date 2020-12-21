KKTC'de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı - Son Dakika

KKTC'de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı

21.12.2020 18:58
KKTC'de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyondadenizde hipotermiye girmek üzere olan Suriyeli 1 yaşındaki bebek donmaktan son anda kurtarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda

denizde hipotermiye girmek üzere olan Suriyeli 1 yaşındaki bebek donmaktan son anda kurtarıldı.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 19 Aralık'ta yapılan düzensiz göç ile mücadele operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalanarak Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler, operasyon sırasında denizin içinde hipotermiye girmek üzere olan Suriye uyruklu 1 yaşındaki Rahaf Karim'i ise son anda kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale ile hayatta kalması sağlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

KKTC'de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Suriyeli, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Arkadaşıyla mesajlaşan kız kardeşine kızan ağabey salladığı bıçakla annesini öldürdü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de virüsün mutasyon geçirip geçirmediği araştırılıyor Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi         
18:28
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum 2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum         
18:03
Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım         
17:38
Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi         
17:10
Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü         
16:45
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 19:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de denizin içinde donmak üzere olan 1 yaşındaki göçmen bebek kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei