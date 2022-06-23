KKTC'de devam eden orman yangını yeniden şiddetlendiAlevler Büyükkonuk bölgesine ulaştı - Son Dakika
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KKTC'de devam eden orman yangını yeniden şiddetlendiAlevler Büyükkonuk bölgesine ulaştı

23.06.2022 21:49
KKTC'de devam eden orman yangını yeniden şiddetlendiAlevler Büyükkonuk bölgesine ulaştı

- KKTC'de devam eden orman yangını yeniden şiddetlendi Alevler Büyükkonuk bölgesine ulaştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde 2 gündür devam eden Mersinlik köyündeki yangın akşam saatlerinden rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek Büyükkonuk bölgesine ulaştı.

- KKTC'de devam eden orman yangını yeniden şiddetlendi

Alevler Büyükkonuk bölgesine ulaştı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde 2 gündür devam eden Mersinlik köyündeki yangın akşam saatlerinden rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek Büyükkonuk bölgesine ulaştı.

KKTC'de 2 gündür devam eden İskele'ye bağlı Kantara bölgesindeki Mersinlik köyündeki yangın akşam saatlerinden rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Daha önce büyük oranda kontrol altına alındığı bildirilen yangının Büyükkonuk bölgesine yakın Tatlısu ve Kantara köylerine yaklaştığı aktarıldı.

"Umuduz yangını söndürmek"

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu yaptığı açıklamada, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerindeki yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktararak, "Dört uçak, iki helikopterle yangına müdahale ediliyor. Devletimiz ve anavatan Türkiye tüm imkanlarıyla bölgede. Umudumuz yangını söndürmek ve soğutma çalışmalarına başlamak" dedi.

Tatar ve Üstel'in yeniden yangın bölgesine gitmesi bekleniyor

Toroslu ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel'in yeniden yangın bölgesine gitmelerini beklendiğini ifade etti. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatle 20.15'te Başbakan Üstel'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte katılacağı Güzelyurt programını iptal ettiği ve Mersinlik bölgesinde yeniden şiddetlenen ve rüzgarın etkisiyle yön değiştiren yangın alanına gideceği duyuruldu.

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Kaynak: İHA

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