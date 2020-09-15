KKTC'de devlet kanalı BRT'de programlara maskeli çıkma zorunluluğu getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) devlet kanalı BRT yönetimi, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle programlara maskeli çıkılması kararı aldı.

KKTC'de 1 Temmuz'da koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kaldırılmasının ardından ülkede vaka sayılarında artış yaşandı. Ülkede sıfırlanan vaka sayısı 300'e çıkarken, devlet kanalı BRT'nin yönetimi aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Kanalda programlara çıkan konuklara ve tüm çalışanlara kurum içerisinde maske takma zorunluğu getirildi.

"HALKA ÖRNEK OLMAK İÇİN BU TEDBİRİ ALDIK"

DHA'ya açıklama yapan BRT Müdürü Meryem Özkurt, halka örnek olmak için böyle bir adım attıklarını söyledi. Özkurt, "Hem çalışanlarımızın hem de konuklarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Pandemi sürecinde BRT'nin sağlıklı bir şekilde yayınlara devam etmesi hayatidir" diye konuştu.