KKTC'de Dikkatsiz Sürücü 2 Yayayı Öldürdü
13 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa-Güzelyut anayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) Lefkoşa-Güzelyut anayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti.
Lefkoşa- Güzelyurt
anayolu 5. kilometresinde dikkatsizce yol alan Ö.S. isimli sürücü, yolda yürüyen Siful İslam (37) ve Ripon Ali'ye (31) çarptı. Kazada feci şekilde yaralanan İslam ve Ali, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan sürücü Ö.S. ise daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:15 Kaynak: İHA
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