Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesinde (KISBÜ) " Doğu Türkistan'a Yardım Kermesi" düzenlendi.

Lefkoşa'daki KISBÜ Kampüsü'nde üniversitenin öğrenci kulüplerinin organizasyonuyla gerçekleşen kermese, Rektör Prof. Dr. Mustafa Tümer, akademisyenler, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Kermes alanında kurulan fotoğraf sergisiyle de bölgede Uygur Türklerine karşı yapılan uygulamalara dikkat çekildi.

KISBÜ'de gün boyu devam edecek kermeste toplanan yardımın "Bölgeden kaçan Doğu Türkistanlılara iletileceği" aktarıldı.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.