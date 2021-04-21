KKTC'de doğum günü partisi yapılan villaya polis baskını: 28 gözaltı - Son Dakika

KKTC'de doğum günü partisi yapılan villaya polis baskını: 28 gözaltı

21.04.2021 10:17
KKTC'de doğum günü partisi yapılan villaya polis baskını: 28 gözaltı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa ilçesinde akşam saatlerinde polisin doğum günü partisi düzenlenen bir villaya yaptığı baskın sonucu 28 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa ilçesinde akşam saatlerinde polisin doğum günü partisi düzenlenen bir villaya yaptığı baskın sonucu 28 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa ilçesine bağlı Gönyeli'de korona virüs salgınına rağmen bir villada doğum günü partisi düzenlendi. Polis ekipleri saat 20.30 sıralarında villaya baskın gerçekleştirdi. Baskın sonucu 28 kişi gözaltına alınırken, korona virüse aldırış etmeden parti düzenleyen kişilerin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, evde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi.

Açıklamada, "Bu akşam saat 20.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli'de bir villada doğum günü partisi adı altında eğlence yapan 28 yabancı uyruklu şahıs suçüstü tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu ikametgahta uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntı bulunması üzerine olay yerine gelmesi sağlanan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada ise ev sahibi 27 yaşındaki A.A.O.'nun tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

KKTC'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. - LEFKOŞA

Doğum Günü Partisi, Lefkoşa, Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de doğum günü partisi yapılan villaya polis baskını: 28 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Elektrik voltajı aniden yükselince, 5 apartmandaki elektronik cihazlar bozuldu Elektrik voltajı aniden yükselince, 5 apartmandaki elektronik cihazlar bozuldu Yıldönümünde aşka gelen Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı Yıldönümünde aşka gelen Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşine övgüler yağdırdı Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! Subaru, ABD'deki tesislerinde üretimi durdurdu İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler         
09:45
Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı Çift katlı halk otobüsü tünel içerisinde bariyerlere ok gibi saplandı         
09:19
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın         
08:28
Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi         
07:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu         
03:13
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı         
01:35
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi         
22:55
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
20:00
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 10:25:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de doğum günü partisi yapılan villaya polis baskını: 28 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei