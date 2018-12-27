Son Dakika Haberleri: KKTC'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

KKTC'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

- KKTC'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan dolu, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

- KKTC'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan dolu, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.
KKTC'de öğleden sonra bastıran şiddetli dolu, adanın bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özelikle yüksek kesimlere yağan dolu nedeni ile oluşan buzlanma sonucu Girne Dağ Yolu olarak bilinen yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda doluya hazırlıksız yalanlan bazı sürücüler, kaza yaparken bazı araçlarda buzlanan yol nedeni ile yolda kaldı.
KKTC Kara Yolları Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu akşam saatlerinde Girne-Dağ yolu kontrollü olarak tekrardan trafiğe açıldı. Polis don uyarısında bulunarak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:21 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dolu Yağışı, Kıbrıs, Güncel
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