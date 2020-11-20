KKTC'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan dolu, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Yeni Erenköy'de şiddetli sağanak ve dolu yağışı, bazı evlerin su basmasına neden oldu.

KKTC'de sabah saatlerinde bastıran dolu, Dipkarpaz ve Ziyamet bölgesinde etkilli olurken, Girne'de de fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dipkarpaz ve Ziyamet bölgesinde şiddetli sağanak yağış ceviz büyüklüğünde dolu ile birleşince görüş mesafesi azaldı. Sağanak yağışlar nedeniyle Derince -Adaçay köy yolunda çöküntü meydana geldi. Yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

GİRNE'DE FIRTINA AĞAÇLARI SÖKTÜ

Öte yandan Girne'de de çıkan fırtına bölgede etkili oldu.Ozanköy bölgesinde ağaçlar devrildi, mezarlıklarda büyük hasar meydana geldi. Bölgede belediye ekipleri çalışmalara başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HASAR TESPİTİNE BAŞLADI

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yaptığı açıklamada "İskele Kaymakamlığımız dün geceden beri bölgede diğer kurumlarımızla iş birliği halinde zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını tespit etmek ve bölgedeki olumsuzlukları gidermek için çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.