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KKTC'de "Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

KKTC'de "Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi

26.12.2021 23:15
KKTC'de "Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" ve yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" ve yeni yıl etkinliği düzenlendi.

Girne'de Azerbaycan Devlet Diaspora Fondu ile Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti'nin ortaklığında düzenlenen etkinliğe, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycanlı ünlü besteci Prof. Dr. Cavanşir Guliyev, Sanatçı Nigar Muradova, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve KKTC ile Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Azerbaycanlılarının bayramını kutladı.

"Değerli kardeşlerim, sizleri gördüğümde içimde hep bir heyecan oluşur çünkü bu milli meseleler, hep heyecanla alakalıdır. "diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Eğer bu coşkuyu, heyecanı hissetmezseniz ve bunu yaşayamazsanız insanları inandıramazsınız, kitleleri arkanızdan koşturamazsınız. Biz, büyük bir milletin evlatları olarak elbette bir milletiz, üç devletiz. Bayraklarımız bağımsızlığımızın, gücümüzün ve bütün dünyadaki Türklerin bir özgürlük meşalesi ve ifadesidir. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi kutluyorum. Sizlerin Karabağ Zaferi, bizlerin de zaferiydi."

Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda çok acılar çektiğini vurgulayan Tatar, bu süreçte yılmadıklarını ve ana vatan Türkiye'ye güvendiklerini söyledi.

Tatar, KKTC olarak Doğu Akdeniz'de Türk milletinin bir devleti ve temsilcileri olduklarının altını çizerek, tüm Azerbaycan halkına selamlarını iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in doğum gününü (24 Aralık) kutlayan Tatar, "Onun (Aliyev), KKTC ile ilgili mutlaka yakın tarihte bizlere bir mesajı olacaktır." dedi.

Tatar, "Ben biliyorum ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz bize yürekten bağlıdır. Dünyanın neresinde Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile buluştuysam, onların kalplerinin bizimle, bizim kalplerimizin de onlarla olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etmiştir. Aramızdaki kültürel, ekonomik ve sosyal bağların her türlü insanlık ilişkisiyle geliştirilmesini ve siyasi anlamda da taçlandırılmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

"İlişkileri yeni yılda daha ileri taşımak istiyoruz"

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu da etkinliğe olan yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü'nün, Azerbaycan tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu kaydetti.

Azerbaycan ile KKTC arasında kültür, eğitim, turizm ve ekonomik alanda iyi ilişkilerin bulunduğunun altını çizen Hasanoğlu, KKTC'de birçok Azerbaycanlı vatandaşın yaşadığını ve bu ilişkileri yeni yılda daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Hasanoğlu, kendilerini her türlü etkinlikte destekleyen Cumhurbaşkanı Tatar'a da teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Azerbaycan türküleri ve şiirleri okundu.

KKTC'de Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi
KKTC'de Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi
KKTC'de Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi
KKTC'de Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

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Azerbaycan, Aralık, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de 'Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de "Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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