Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama
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KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama

36 dakika önce

Kıbrıs'ta KKTC sınırları içine füze olduğundan şüphelenilen bir cisim düştü, can kaybı yok.

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama, System.String[]
Kıbrıs'ta KKTC sınırları içine füze olduğundan şüphelenilen bir cisim düştü, can kaybı yok.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:18 
Kıbrıs, Ekonomi
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