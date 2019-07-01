KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama
36 dakika önce
Kıbrıs'ta KKTC sınırları içine füze olduğundan şüphelenilen bir cisim düştü, can kaybı yok.
Kıbrıs
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:18
'ta KKTC sınırları içine füze olduğundan şüphelenilen bir cisim düştü, can kaybı yok.
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