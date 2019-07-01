Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
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KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

55 dakika önce

ANKARA (AA) KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın, System.String[]
ANKARA (AA) KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülüyor.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.
Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Kıbrıs, Güncel
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