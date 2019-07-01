KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
55 dakika önce
ANKARA (AA) KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:49 Kaynak: AA
ANKARA (AA) KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne
arasındaki Taşkent
köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülüyor.
KKTC Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.
Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlatıyor.
Kuş sürüsüne çarpınca motoru duran savaş uçağı, bombaları piste attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması
İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı
Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi