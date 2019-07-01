KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
1 saat önce
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:05 Kaynak: AA
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne
arasındaki Taşkent
köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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