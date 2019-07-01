Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
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KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

1 saat önce

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:05 Kaynak: AA
Kıbrıs, Güncel
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