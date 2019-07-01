Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi
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KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi

58 dakika önce

- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri Cisimden detaylar İnceleme ekiplerinin çalışması KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri
Cisimden detaylar
İnceleme ekiplerinin çalışması KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde, cismin düştüğü bölgede büyük bir alanın yanmış olduğu dikkat çekiyor.
KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:01 Kaynak: AA
Girne, Kıbrıs, Güncel
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