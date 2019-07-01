KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi
58 dakika önce
- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri Cisimden detaylar İnceleme ekiplerinin çalışması KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:01 Kaynak: AA
- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri
Cisimden detaylar
İnceleme ekiplerinin çalışması KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne
arasındaki Taşkent
köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde, cismin düştüğü bölgede büyük bir alanın yanmış olduğu dikkat çekiyor.
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