Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'ya ait arşiv görüntüleri
Son Dakika Güncel KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'ya ait arşiv görüntüleri

KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'ya ait arşiv görüntüleri

44 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamı yitirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamı yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, saat 12.50 sularında meydana gelen olayda, uçağın eğitim uçuşu sırasında henüz tespit edilemeyen sebeple Gazimağusa'daki Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Polis, uçakta bulunan Serkan Özcezarlı (46) ve Hakan Çetinkaya'nın (46) yaşamını yitirdiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kazanın ardından başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Akıncı, "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada yaşamını yitiren gençlere Tanrı'dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçitkale Havalimanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da "İki deneyimli havacımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaza kırım ekiplerinin çalışması sonrası detaylara hakim olacağız. Ülkemizin, havacılık camiamızın başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'ya ait arşiv görüntüleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa, Çetinkaya, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:05 Kaynak: AA
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