Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi
Son Dakika Güncel KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi

KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren gyrocopter pilotu Hakan Çetinkaya, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren gyrocopter pilotu Hakan Çetinkaya, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Çetinkaya'nın naaşı cenaze aracıyla İmaret Camisi avlusuna getirildi. Çetinkaya'nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Yakınları, Çetinkaya'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın naaşı Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

-Olay

KKTC Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmüş, kazada Hakan Çetinkaya ile Serkan Özcezarlı yaşamını yitirmişti.

KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çetinkaya, Kıbrıs, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi
Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 02:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]