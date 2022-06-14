KKTC'de Düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı Başladı

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Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) birlikte düzenlediği Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın birinci senaryosu bugün yapıldı. Tatbikat öncesi Boğazköy'deki KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda basına bilgi verildi. Ardından özel bir şirkete ait yolcu uçağının Girne yakınlarında zorunlu iniş yapması nedeniyle 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde arama kurtarma faaliyeti canlandırılarak kazazedeler helikopterle kurtarıldı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatının 18'incisi KKTC'de yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ortak düzenlediği Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatının kara safhası bugün KKTC'deki 101 Evler (St. Hilarion) Bölgesi'nde tamamlandı.

Tatbikat öncesi Boğazköy'deki KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda basına bilgi verildi. Ardından 101 Evler (St. Hilarion) Bölgesi Vatan Sahasında yürütülen arama kurtarma faaliyeti canlandırıldı.

Tatbikatta senaryo gereği İzmir-Ercan hattında uçan özel bir şirkete ait yolcu uçağı Girne yakınlarında tehlike sinyali vererek zorunlu iniş yaptı. Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından alınması ile durum Ercan Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi.

KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek bölgeye bir helikopter, bir ambulans, helikopter ve uygun arama kurtarma birlikleri (AKBİR), yeteri kadar sağlık personeli ve kara aracı ile birlikte bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyeti başladı.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti arama kurtarma teşkilatından da destek alındı. Bölgeye bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri, bir bayraktar TB2 İHA ve bir arama kurtarma timi destek için gönderildi.

Tatbikat sırasında önce bölgeye gönderilen arama kurtarma uçak ve helikopterleri, kaza yapan uçağı buldu. Daha sonra, arama kurtarma ihtisaslı personel; arama kurtarma helikopterinden olay bölgesine indirildi. Uçağın zorunlu iniş yaptığı bölgenin keşfi yapılarak kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve kazazedeler tahliye edildi.

Bölgede İHA tarafından uçurumun kenarında tespit edilen bir yaralı da ambulans ile tahliye edildi. Drone kullanılarak ormanlık alanda bulunan bir başka yaralı da helikopter ile kurtarıldı.

Saat 11.45'te başlayan ve bir saat süren tatbikatta, 285 personel katıldı.

Tatbikata; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ege Deniz Bölge komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli ile 9 ülkeden 10 yabancı gözlemci katıldı.