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KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Falyalı'nın şoförü toprağa verildi - Son Dakika

KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Falyalı'nın şoförü toprağa verildi

12.02.2022 00:57
KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Falyalı'nın şoförü toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü toprağa verildi.

KKTC'de 8 Şubat'ta, kumarhane ve sanal bahis işletmecisi Halil Falyalı, evine doğru ilerlediği esnada Çatalköy mevkiinde Murat Demirtaş (37) ile beraber araç içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Falyalı, Girne Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Şoförü Murat Demirtaş ise olay yerinde hayatını kaybetti. Demirtaş'ın cansız bedeni aile fertleri ile öğleden sonra 3 sıralarında Ercan Havaalanı'ndan, Esenboğa Havaalanı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ikiz çocuk babası Demirtaş'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Falyalı'nın şoförü toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Falyalı'nın şoförü toprağa verildi - Son Dakika
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