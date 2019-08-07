KKTC'de ecza deposunda tarihi geçmiş 90 kamyon ilaç bulundu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 10 yılda milyonlarca TL'ye denk gelen son kullanma tarihi geçmiş 90 kamyon ilaç bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilaçların imha edileceğini belirtti.

Pilli, "Yıllarca bu kadar büyük bir ilaç sarfiyatının olması, yaklaşık 90 kamyon kadar ilacın imha için bu kadar uzun süre beklemesi ve bu kadar büyük bir ihmalin olması kabul edilemez bir durum" dedi.

KKTC'de gündem olan olay, Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi'nde bulunan genel ecza deposunda yapılan incelemelerde ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, depolarda tarihi geçmiş 90 kamyon ilaç olduğu belirlendi. Konu, Bakan Pilli'ye iletildi.

'KABUL EDİLEMEZ DURUM'

"Bu kabul edilemez" diyen Bakan Pilli, "Maalesef İlaç Eczacılık Dairesi'ne bağlı genel ecza deposunda tarihi geçmiş çok sayıda ilaç olduğunu tespit ettik. Burada bulunan ilaçları kayıt altına alması gereken otomasyon sisteminde de eksiklik söz konusu. İlaçlar, sağlıklı olarak mevcut sistemde kayıt altına alınamıyor ve depoda yeni gelen ilaçlar, ön kısımlara yerleştirilirken, tarihi geçmiş ilaçlar arkada bırakılıyordu. Tüm hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizin eczanelerinde bulunan ilaçları da kontrol altına alacağımız bir yapı kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir ilacın dahi israf edilmemesi konusunda kararlıyız. Bu kadar uzun süre ilaçların kontrol altında tutulmadığını üzülerek belirtmek isterim. Kalıcı önlemler için düğmeye bastığımızın özellikle altını çizerek, kamuoyunun bilgisine sunarım."