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Kktc'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldü

7 dakika önce

KKTC'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldüSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü.

KKTC'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarına düşen eğitim uçağında bulunan iki kişi öldü.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı, eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir ifadelerine yer verildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'nda çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

Kktc'de eğitim uçağı düştü 2 kişi öldü

Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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